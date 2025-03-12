В Совфеде оценили прошедшие в Джидде переговоры по Украине

Россия доминирует на поле боя, поэтому любые договоренности касательно Украины будут приниматься на ее условиях, а не на американских. Об этом заявил сенатор Константин Косачев в своем Telegram-канале.

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«Это не шапкозакидательство, а понимание того, что реальные соглашения по-прежнему пишутся там, на фронте. Что должны понимать и в Вашингтоне», — отметил Косачев.

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Он также отметил, что Украина «кланяется и заискивает» перед США. На это, по мнению сенатора, указывает и тот факт, что Киев согласился подписать соглашение по ресурсам в любое удобное для Вашингтона время. Это говорит о том, что любые выдвигаемые сейчас условия не украинские, а американские.

«Пока самое главное - не мешать российско-американским переговорам сторонними комментариями. Дать переговорщикам поработать», — резюмировал Косачев.

Ранее Украина согласилась на предложение США по немедленному прекращению огня. Соединенные Штаты отменили паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь в обеспечении безопасности Украины.