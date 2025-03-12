Депутат Чепа: отстранение Келлога от переговоров по Украине выгодно России

Отстранение спецпосланника президента США Кита Келлога от мирных переговоров по Украине выгодно России. Такое мнение в беседе с "Ридусом" высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Учитывая позиции американского чиновника по украинской проблеме, такой шаг - скорее добрый знак для Москвы, отметил парламентарий. "На мой взгляд, это носит скорее положительный характер, потому что Келлог занимал более жесткую позицию в отношении России по украинскому вопросу", - сказал Чепа. 12 марта американская газета Politico сообщила, что Келлога отстранили от переговоров по урегулированию украинского конфликта. Авторы публикации отметили, что в решении вопроса на первый план выходят госсекретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и представитель на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. При этом роль Келлога оказалась под большим вопросом. В связи с этим, по словам чиновников, сейчас в американской администрации неясно, "кто за что отвечает".