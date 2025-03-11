В Госдуме прокомментировали готовность Украины к прекращению огня

Депутат Госдумы Михаил Шеремет в беседе с ТАСС прокомментировал готовность Украины к прекращению огня. По его словам, Москва не хочет продолжения конфликта, но и не позволит себя обмануть.

«Россия не заинтересована в продолжении спровоцированного Западом кровавого конфликта, но и не позволит водить себя за нос», — подчеркнул он.

Шеремет напомнил, что за считанные часы до начала переговоров с США Украина совершила массированную атаку дронами по российской территории. По его мнению, это выглядит как попытка запугивания и шантажа со стороны Киева, которую Москва не может оставить безнаказанной.

Рубио призвал Россию принять предложение о прекращении огня

Ранее стало известно, что Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному временному прекращению огня сроком на 30 дней. Режим может быть продлен по взаимному согласию сторон, при принятии и выполнении со стороны России.