Захарова допустила контакты представителей России с США в ближайшие дни

Москва не исключает контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в Вашингтоне намерены встретиться с российской стороной в ближайшие дни.

«Не исключаем контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней», — пояснила Захарова.

Во вторник, 11 марта, в саудовском городе Джидда прошли переговоры делегаций США и Украины. Киев принял ряд предложений Вашингтона, согласился на прекращение огня.