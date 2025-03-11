Захарова: Москва допускает контакты с Вашингтоном в ближайшие дни

Илья Родин

Москва не исключает контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.

Захарова допустила контакты представителей России с США в ближайшие дни
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Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в Вашингтоне намерены встретиться с российской стороной в ближайшие дни.

«Не исключаем контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней», — пояснила Захарова.

Во вторник, 11 марта, в саудовском городе Джидда прошли переговоры делегаций США и Украины. Киев принял ряд предложений Вашингтона, согласился на прекращение огня.

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