Власти Великобритании не сообщали посольству России о присутствии граждан РФ на борту грузового судна и нефтяного танкера, которые столкнулись у берегов Соединенного Королевства в Северном море. Об этом сообщили ТАСС в российской дипмиссии.

Там отметили, что диппредставительство с первых минут отслеживает ситуацию вокруг этого ЧП.

«Сотрудники консульского отдела находятся в плотном контакте с британскими компетентными органами. За истекшее время от местных властей не поступало информации о присутствии на борту данных судов российских граждан, а также о других россиянах, пострадавших в результате данной аварии», — сказали в посольстве.

Накануне британские правоохранительные органы сообщили о задержании 59-летнего мужчины по подозрению в причастности к столкновению контейнеровоза Solong с нефтяным танкером Stena Immaculate в Северном море. По данным агентства Reuters, капитаном грузового судна является россиянин. В состав экипажа контейнеровоза входят граждане РФ и Филиппин.

Серия взрывов прогремела на борту танкера после ЧП у берегов Великобритании

10 марта Агентство морской безопасности и береговой охраны сообщило, что на северо-востоке Великобритании после столкновения танкера и грузового судна объявили спасательную операцию. Сообщалось, что по меньшей мере 32 человека пострадали в результате инцидента.

Позже на борту танкера Stena Immaculate произошли взрывы. Хранилище с топливом получило повреждение, началось возгорание.