Стало известно об отставке двух заместителей губернатора Вологодской области

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов принял решение отправить в отставку руководителя администрации губернатора Вологодской области Юрия Умеренко и замгубернатора — министра природных ресурсов и экологии Владислава Ефанова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в областном правительстве.

Умеренко отвечал за земельные и имущественные вопросы, а также за сельское хозяйство и агропромышленный комплекс. Кроме того, в его обязанности входило правовое обеспечение деятельности правительства. Эту должность он занимал с ноября 2023 года.

Ефанов с ноября 2024 года занимал пост министра природных ресурсов и экологии, в ведении которого также находится лесопромышленный комплекс.

Точные причины решения не раскрываются. Как пишет 35 Media, слухи об отставке Умеренко ходили давно из-за того, что он якобы «не тянет, устал».

25 февраля Филимонов уволил с должности мэра Череповца Вадима Германова, который был последним выходцем из компании «Северсталь» в региональной власти. По его словам, решение о снятии мэра Череповца с должности является плановым и объясняется необходимостью централизации власти в регионе.