Москва пока не обладает информацией по переговорам США и Украины, с которой можно было бы работать в контексте возможного мирного плана урегулирования украинского конфликта, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Переговоры между Украиной и США идут в саудовском городе Джидда уже более шести часов. Корреспонденты попросили представителя Кремля рассказать, есть ли информация о ходе встречи и договоренностях сторон.

«Нет, пока нет», — ответил Песков.

Напомним, что переговоры проходят в закрытом режиме. С украинской стороны во встрече участвуют глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров, со стороны США — госсекретарь Марко Рубио и помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.