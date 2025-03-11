Массовая атака беспилотников ВСУ на Москву демонстрирует полное отсутствие у Киева воли к миру и стремления урегулировать конфликт. Об этом заявили в МИД России.

В ведомстве уверены, что атака БПЛА была заранее спланирована и приурочена к намеченным на 11 марта в Саудовской Аравии переговорам США и Украины по тематике урегулирования конфликта.

«Такими варварскими методами терпящая ежедневные поражения на поле боя киевская клика пытается доказать свою способность вести переговоры "с позиции силы". В действительности же потерявший всякую связь с реальностью режим Зеленского продемонстрировал полное отсутствие политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами», — говорится в тексте.

Кроме того в МИД РФ считают, что атака беспилотников на Москву свидетельствует «об агонии» Киева, который «в своей бессильной злобе в угоду своим западным хозяевам стремится убить и покалечить как можно больше ни в чем не повинных людей». В связи с этим, по мнению ведомства, «вина за произошедшее лежит на всех странах, продолжающих упрямо и безответственно накачивать Украину летальными вооружениями».

Генсек ОБСЕ прокомментировал атаку БПЛА на Россию

«Нынешний человеконенавистнический киевский режим полностью расписался в своей неонацистской и террористической сущности, бессилии и недоговороспособности и давно заслуживает четкого и решительного осуждения всеми ответственными правительствами и профильными международными структурами. Его дальнейшая поддержка равносильна пособничеству и соучастию в преступлениях, которые творят боевики хунты Зеленского», — заключили в МИД РФ.

Напомним, что самая массированная атака украинских БПЛА на Москву произошла ночью 11 марта. Всего над столичным регионом был сбит 91 дрон. В результате атаки пострадали 20 человек, в том числе дети. Три человека погибли.