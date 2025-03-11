Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о ходе операции с трубопроводом в Курской области. Об этом сообщают «Известия».

По словам Пескова, Путину доложили о всех деталях операции. При этом пресс-секретарь заявил, что президент ежедневно общается с военными, а о подготовке операции с трубопроводом знал еще до ее начала.

«Владимир Владимирович знает о всех деталях этой операции. Разумеется, ему докладывали, и докладывали <...> еще до начала этой операции», — заявил Песков.

Ранее российские военные проникли в город Суджа в Курской области через неиспользуемую трубу газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород». Согласно заявлению пресс-службы Добровольческого штурмового корпуса, всего в операции было задействовано более 800 российских военнослужащих.