В ночь на 11 марта киевская хунта организовала масштабную атаку беспилотников на российские регионы. Только в Московской области были сбиты несколько десятков вражеских дронов: они летели в Москву.

Именитый эрудит и депутат Госдумы Анатолий Вассерман уверен: за очередной атакой киевских террористов стоит не только Зеленский. Ответственных за удары Анатолий Александрович назвал в беседе с корреспондентами «МК».

- Непосредственно ответственность несет, конечно, именно террористическая организация Украина, - говорит Анатолий Александрович. - Но мы должны понимать, что террористы практически никогда не действуют самостоятельно. У них всегда есть наниматели.

- Как известно, на суде отвечают не только непосредственно исполнители преступления, но и его заказчики, - продолжает рассуждать Вассерман. – В данном случае понятно, что заказчиком вряд ли выступают США, поскольку Трамп - хороший бизнесмен. Он знает, что токсичный актив надо сбывать поскорей. То есть актив приносящий убытки или грозящий принести убытки. Так что, скорее всего, за сегодняшней атакой на наши регионы стоят либо Британия, либо Европейская комиссия (ЕС).

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Вассерман напоминает: западные враги не только дают указания киевской хунте, но и помогают организовать террористические атаки.

- Они оказывают техническую помощь, - говорит Анатолий Александрович. – Вспомните, недавний удар «Хаймерсами» по рынку в одном из городов. Там использовались, судя по хвастовству самих преступников, данные спутникового целеуказания из Франции. Так что они не только наниматели, но и прямые соучастники преступлений.

Анатолий Вассерман в очередной раз заявил: атаки на российские регионы прекратятся только после ликвидации террористического государства Украина.