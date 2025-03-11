Украинская армия бежит из Курской области, как «ошпаренная». Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

Он отметил, что в процессе отступления ВСУ терпят значительные потери.

«Сегодня украинская армия с огромными потерями, как ошпаренная бежит из Курской области», — сказал Небензя.

По его словам, площадь освобожденной территории «измеряется десятками квадратных километров».

Напомним, что ВСУ вторглись на территорию Курской области утром 6 августа 2024 года. Таким образом Киев хотел отвлечь ВС РФ от других направлений и в первую очередь от Красноармейского в ДНР, однако эти планы не увенчались успехом.