Лавров: Зеленский требует от США гарантии применения ядерного оружия против РФ

Аксинья Кравченко

Владимир Зеленский хочет от США в качестве гарантии мира на Украине обещания, что при необходимости они ударят по России ядерным оружием. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он указал, что Зеленский «публично заявляет о нежелании любого перемирия, пока американцы не дадут ему гарантии, что в случае чего они Россию разбомбят ядерным оружием».

«Он примерно так же этот вопрос ставит, поэтому пока все это несерьезно», — добавил Лавров по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.

Также глава МИД РФ прокомментировал заявления о намерении союзников Украины ввести на ее территорию миротворцев. По его мнению, это выглядит как попытка спасти киевский режим от «гнева народного», ведь, что именно собираются охранять эти «миротворцы» непонятно.

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