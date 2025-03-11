Владимир Зеленский хочет от США в качестве гарантии мира на Украине обещания, что при необходимости они ударят по России ядерным оружием. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он указал, что Зеленский «публично заявляет о нежелании любого перемирия, пока американцы не дадут ему гарантии, что в случае чего они Россию разбомбят ядерным оружием».

«Он примерно так же этот вопрос ставит, поэтому пока все это несерьезно», — добавил Лавров по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.

Также глава МИД РФ прокомментировал заявления о намерении союзников Украины ввести на ее территорию миротворцев. По его мнению, это выглядит как попытка спасти киевский режим от «гнева народного», ведь, что именно собираются охранять эти «миротворцы» непонятно.