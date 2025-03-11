Массированная атака беспилотников ВСУ на Россию в день начала переговоров Украины и США в Саудовской Аравии — очередное доказательство того, что мир киевскому режиму не нужен.

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Такое мнение высказал член Совета Федерации Владимир Джабаров.

— Они сторонники продолжения боевых действий и хотят показать своим американским коллегам, что они очень сильны и готовы сражаться до конца. Никакого стремления к миру у украинцев нет. А переговоры они попытаются использовать лишь для затягивания времени, подписания какого-то акта о перемирии, чтобы вновь накачать Украину оружием и продолжить агрессивную войну против нашей страны, — указал политик.

Джабаров добавил, что ответ очевидно последует, но решение за Верховным главнокомандующим РФ — президентом России Владимиром Путиным, сообщает Life.ru.

Массированная атака ВСУ произошла утром 11 марта. Над Россией сбили 343 дрона. Сообщается, что 91 из них — над столичным регионом. В результате атаки в Московской области погибло два человека, еще 20, включая детей, получили ранения.

Атака украинских беспилотников на Москву и Московскую область стала самой массированной за все время, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Под ударом оказались сразу несколько районов, наиболее серьезные повреждения выявлены в Домодедове, Раменском и Ленинском городских округах. Главное об атаке беспилотников ВСУ на Москву и Московскую область — в отдельном материале.

Эта атака беспилотников на столичный регион и территорию России в целом является «агонией киевского режима», однако не стоит обращать внимание на сообщения о срывах переговоров. Об этом «Вечерней Москве» сообщил военный эксперт и политолог Евгений Михайлов.