Политолог раскрыл истинную цель Киева при атаке дронами на Москву

Массированная атака БПЛА по российским регионам напрямую связана с ситуацией в Курской области и призвана повлиять на переговоры украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии. Об этом заявил «Московскому комсомольцу» политолог Сергей Марков.

Минувшей ночью и этим утром украинские войска атаковали регионы России беспилотниками, были сбиты 337 дронов. Из них 91 БПЛА был уничтожен над Московской областью. По словам мэра столицы Сергея Собянина, была «отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву».

При этом в Курской области российские военные зашли в тыл подразделениям Вооруженные сил Украины, воспользовавшись трубой недействующего сейчас газопровода Уренгой - Помары - Ужгород. Завязав активные бои, российские бойцы обеспечили прорыв обороны противника. И сегодня Минобороны РФ сообщило, что за сутки в Курской области было освобождено 12 населенных пунктов и более 100 квадратных километров территории.

По словам политолога Сергея Маркова, курская операция превратилась в катастрофу для Киева, и атака на Москву была призвана перебить информационный фон от потерь Вооруженных сил Украины.

«В Курской области ВСУ терпят страшное поражение. Киев хочет «замолчать» эту тему для своего населения», - пояснил он.

Также в Киеве надеются использовать массированную атаку беспилотниками, которые производятся на Украине, как козырь в переговорах с США в Джидде.

«Они хотят показать, что и без американской помощи могут наносить мощные удары. Это сделано, чтобы улучшить переговорные процессы. Так что можно прямо сказать, что атака на Москву – это одновременно атака Владимира Зеленского на Уиткоффа, Уолтца, Рубио и Трампа. Это 337 беспилотников по голове Трампу», - сказал Марков.

Эксперт также считает, что по итогам встречи с киевской стороной в Джидде спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф может приехать в Москву и привезти с собой некий пакет предложений по дальнейшим действиям. Однако Россия, скорее всего, отвергнет киевский вариант соглашения.

«Украинская делегация на переговорах будет предлагать именно этот вариант – перемирие на воде и в воздухе. Мы на это не согласимся. Единственное, на что мы можем согласиться, - на прямых переговорах президентов России и США мы можем утвердить вариант ограничения ударов по нефтегазовым объектам», - прогнозирует аналитик.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что совместно с премьером Великобритании Киром Стармером выдвинул предложение о месячном перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине. Он также допустил, что для гарантий безопасности Украины может понадобиться «развертывание европейских сил». В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заметила, что Франция и Великобритания стремятся любой ценой добиться передышки для Украины и не допустить обрушения фронта.