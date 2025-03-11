В Кремле опровергли заявления о невыполнимых требованиях Москвы по Украине

Москва не выдвигала невыполнимых требований по урегулированию конфликта на Украине.

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Соответствующие заявления западных чиновников опроверг официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Не соответствует действительности», — прокомментировал он характеристику позиции России со стороны иностранных чиновников.

По словам пресс-секретаря президента России, Украине необходимо предпринять шаги для проведения переговоров. Он также отметил, что российская сторона открыта для мирных инициатив.