В настоящее время предложения о вводе миротворцев на Украину выглядят как попытка спасти остатки украинских властей. Такое мнение во вторник, 11 марта, выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу Лавров выразил непонимание, что именно собрались охранять миротворцы на Украине. По его словам, перед тем, как отправлять их на Украину, нужно определиться с целью миротворческой миссии.

— Миротворцы что будут охранять? Остатки киевского нацистского режима, который принял серию законов, истребляющих русские культуру, язык, СМИ, запретил каноническую УПЦ? Или мы все-таки будем сначала добиваться прекращения этой расистской практики киевского режима? — передает слова главы МИД РФ РИА Новости.

Лавров: Прекращение военной помощи Украине поможет быстро остановить конфликт

Готовность отправить свои войска на Украину выразил уже целый ряд стран. В частности, британский премьер-министр Кир Стармер по итогам встречи лидеров европейских стран заявил, что Лондон выступает за отправку национальных войск на украинскую территорию. Свою готовность, по данным СМИ, выразила и Турция.