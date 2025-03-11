В настоящее время предложения о вводе миротворцев на Украину выглядят как попытка спасти остатки украинских властей. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время выступления на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу .

Лавров задался вопросом, что будут охранять миротворцы на украинской территории. Он отметил, что сейчас там у власти находятся остатки «киевского неонацистского режима», который принял серию законов против русской культуры, языка, СМИ и религии.

«Или мы все-таки будем сначала добиваться прекращения этой расисткой практики киевским режимом? С этим сначала надо разобраться. Потому что иначе это все выглядит как попытка через развертывание миротворцев спасти остатки этого режима от гнева народного», — сказал министр.

Напомним, что намерения отправить миротворцев на Украину на прошлой неделе высказывали в Европе. 3 марта об этом сказал премьер Великобритании Кир Стармер. Чуть позднее, 5 марта, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для гарантий безопасности Украины может понадобиться «развертывание европейских сил».

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Отметим, что недавно премьер-министр председательствующей в организации Финляндии Петтери Орпо допускал, что под эгидой ОБСЕ могла бы быть организована потенциальная миротворческая миссия на линии прекращения огня на Украине.