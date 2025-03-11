Запад, вероятно, верит только в сатану и прилагает все усилия для разрушения консенсуса в ОБСЕ, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Мы по-прежнему верим, что только консенсус может спасти ОБСЕ. А Запад — не знаю, во что он верит, наверное, уже ни в кого, кроме сатаны — он делает всё, чтобы консенсус разрушался», — сказал он.

Также Лавров заявил, что обсудил с генсеком ОБСЕ урегулирование украинского конфликта.

Ранее Синирлиоглу показали последствия атаки украинских БПЛА на многоквартирный жилой дом в подмосковном Видном.