Украина, организовав налет беспилотников на Россию, может пытаться подпортить наметившуюся тенденцию к мирному урегулированию конфликта. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя теракт, Песков отметил, что все подготовительные мероприятия к подобным атакам со стороны российских войск были проведены заранее. Это позволяет обеспечивать безопасность Москвы, Московской области и остальных регионов страны.

«Пока переговоров нет, поэтому пока нечего срывать, но то, что можно изрядно подпортить наметившуюся тенденцию — это да», — добавил представитель Кремля в ответ на вопрос, как произошедшее повлияет на контакты по Украине.

В Кремле прокомментировали одну из самых массированных атак дронов ВСУ по России

Напомним, что минувшей ночью и этим утром украинские войска атаковали регионы России беспилотниками. В Минобороны РФ сообщали, что системы ПВО сбили 337 дронов противника. Из них 91 ликвидировали над Москвой и Подмосковьем. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.