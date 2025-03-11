Украина, организовав налет беспилотников на Россию, может пытаться подпортить наметившуюся тенденцию к мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

Он отметил, что пока говорить о переговорах США и России по Украине рано, поскольку американцы, по их словам, пытаются понять, насколько Украина готова к переговорам.

«Здесь пока нечего срывать, но то, что можно изрядно подпортить наметившуюся тенденцию — это да», — сказал представитель Кремля.

4 марта Белый дом официально подтвердил приостановку военной помощи Украине. Такое решение было принято после перепалки президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля.

Ожидается, что США не будут помогать Украине, пока Киев не продемонстрирует готовность к мирным переговорам с Россией. До тех пор Соединенные Штаты приостановят все поставки военной помощи, включая оружие, находящееся в транзите через Польшу.

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11 марта в саудовской Джидде проходят переговоры представителей США и Украины. Вашингтон обозначил главную цель переговоров, как «создание рамок для мирного соглашения и прекращения огня».