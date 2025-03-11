В Кремле оценили возможность встречи Путина с генсеком ОБСЕ

Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с находящимся с визитом в Москве генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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Песков оценил возможность встречи президента России с находящимся с визитом в Москве новым генсеком ОБСЕ. Пресс-секреатрь президента сообщил, что контактов Путина и Синирлиоглу не запланировано.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о визите генсека ОБСЕ на место атаки Вооруженных сил Украины в Подмосковье в ночь на 11 марта. Дипломат подчеркнула, что члены делегации не смогут отрицать «увиденное собственными глазами».