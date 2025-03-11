Песков анонсировал скорую встречу Путина с «желанным гостем»

Президент России Владимир Путин проведет встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на этой неделе, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, запланирован официальный визит с «очень субстантивными» переговорами.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Лукашенко в России всегда желанный гость.

«Встреча с Лукашенко будет на этой неделе. Мы к ней готовимся. <...> Александр Григорьевич всегда желанный гость в нашей стране», — сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что конфликт на Украине регулярно поднимается в разговорах глав России и Белоруссии. По словам представителя Кремля, Москва приветствует любые усилия, направленные на разрешение конфликта.

Американский госсекретарь Марко Рубио ранее заявил, что США и Россия пока не наметили конкретную дату встречи глав государств Дональда Трампа и Владимира Путина. Стороны продолжают работу над установлением сроков, подчеркнул он.

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в Москве

Тем временем, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф надеется встретиться с Путиным в четверг, 13 марта. Представитель американского лидера запланировал поездку в столицу России, но все еще может измениться.