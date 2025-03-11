Захарова назвала атаку дронов ВСУ на Москву сигналом Западу
Атака киевского режима беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на Москву - сигнал Западу, что теперь он сам будет иметь дело с подобным безумием.
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова журналистам.
"Это еще сигнал международному сообществу, тому самому коллективному Западу, который на самом деле не коллективный, а раздробленный донельзя, о том, что тот монстр, которого они воспитывали, кормили, поили, снаряжали, давали бесконтрольно оружие и посыпали все это деньгами, теперь [Запад] будет иметь дело с таким абсолютно сорвавшимся с цепи безумием", - подчеркнула дипломат.