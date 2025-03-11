Захарова назвала атаку дронов ВСУ на Москву сигналом Западу

Атака киевского режима беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на Москву - сигнал Западу, что теперь он сам будет иметь дело с подобным безумием.

Захарова назвала атаку дронов ВСУ на Москву сигналом Западу
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Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова журналистам.

"Это еще сигнал международному сообществу, тому самому коллективному Западу, который на самом деле не коллективный, а раздробленный донельзя, о том, что тот монстр, которого они воспитывали, кормили, поили, снаряжали, давали бесконтрольно оружие и посыпали все это деньгами, теперь [Запад] будет иметь дело с таким абсолютно сорвавшимся с цепи безумием", - подчеркнула дипломат.
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