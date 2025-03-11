Генсека ОБСЕ везут на место падения БПЛА в Москве

Генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу везут на место падения беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Москве.

© Газета.Ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

«Сейчас его в эти минуты повезли на место, где эти дроны упали, где они взорвались, чтобы... он узнал о реальности, которая есть на самом деле», — заявила она.

По ее словам, «по несчастливому стечению обстоятельств» Синирлиоглу попал в Москву тогда, когда ее атаковали дроны ВСУ.

«Видимо, для того, чтобы они не из бумаг, а на деле узнавали о том, что такое террористическая сущность киевского режима», — добавила Захарова.

В ночь на 11 марта ряд российские регионы подверглись массированной атаке украинских беспилотников. Министерство обороны РФ сообщило, что всего средства противовоздушной обороны сбили 337 дронов. При этом 91 летательный аппарат был уничтожен в небе над Московской областью. На этом фоне в столичных аэропортах вводились ограничения на прием и отправку самолетов. После атаки беспилотников в Подмосковье пострадали 20 человек. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, в трех муниципалитетах Подмосковья зафиксировано максимальное число пострадавших и самый большой ущерб.