Путин поручил провести медобследование участников Великой Отечественной войны

Президент РФ Владимир Путин поручил организовать медицинское обследование участников Великой Отечественной войны.

© Российская Газета

Как говорится документе, размещенном на сайте Кремля, процесс будет организован с помощью мобильных медицинских бригад. Кроме того, будут приняты меры, направленные на обеспечение участников ВОВ необходимыми лекарственными препаратами.

Ранее на заседании организационного комитета "Победа" министр обороны Андрей Белоусов предложил руководителям регионов провести дополнительное медицинское обследование всех участников войны с привлечением выездных медицинских бригад и предоставлением необходимых лекарств.