Песков: Украине хватит оружия даже без новых поставок США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что Украине хватит вооружений даже в случае прекращения поставок из США, отметив их избыточное количество.

Песков, пресс-секретарь президента РФ, на конференции «Современные медиа» в Высшей школе экономики заявил о том, что вооружений на Украине достаточно даже в случае остановки западных поставок, передает ТАСС. Песков подчеркнул, что «вооружений завезено столько, что даже после остановки поставок у украинцев будет еще многие-многие месяцы, чем и на что воевать».

Как писала газета ВЗГЛЯД, США приостановили поставки всех видов военной помощи Украине, включая оружие, находящееся в пути, о чем сообщили в Пентагоне.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США могут возобновить военные поставки Украине в случае успешного исхода переговоров с украинской делегацией в Саудовской Аравии.