Мировое сообщество должно перестать закрывать глаза на террористическую суть режима в Киеве. Владимир Зеленский находится в крайней стадии агонии и готов на ядерный терроризм.

Такое мнение в беседе с ТАСС высказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"БПЛА летели не только на Москву и Подмосковье, но и в сторону Курчатовской АЭС. Не раз говорил, что Зеленский находится в крайней стадии агонии и готов на ядерный терроризм и шантаж <…>. Мировое сообщество должно перестать закрывать глаза на террористическую суть режима в Киеве", - сказал депутат.

Слуцкий подчеркнул, что собирающиеся в Париже представители проукраинской коалиции во главе с Францией и Великобританией также должны понимать, кого они намерены продолжать защищать.