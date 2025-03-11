В России назвали цель рекордной атаки беспилотников ВСУ

Рекордная атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России связана с грядущими переговорами Киева и Вашингтона, предположил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

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По его мнению, таким путем руководство Украины хочет отыграть поражения на фронте.

«Безусловно, эта атака связана с переговорами с США, а также с серьезными проблемами ВСУ на разных участках фронта. В частности, значительное отступление из Курской области заставило многих политиков говорить о катастрофическом положении украинских вооруженных сил», — сказал Чепа.

Он назвал атаку дронов на Россию террористическим актом и связал ее с желанием президента Украины Владимира Зеленского оправдаться за неудачи в зоне боевых действий.

«Очевидно, в канун встречи с США в Саудовской Аравии Украина решила совершить очередной террористический акт, ударив по гражданским объектам на территории нашей страны», — считает политик.

В Госдуме призвали ответить на атаки дронов «Орешником»

В ночь на вторник, 11 марта, Россия подверглась самой массированной с начала СВО атаке беспилотников. Над десятью регионами сбили 337 беспилотников, свыше сотни дронов летели на Москву. В результате в Подмосковье один человек получил несовместимые с жизнью травмы, еще двадцать, по неофициальным данным, пострадали.