Песков рассказал, какую войну развязали против России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что против России развязана квази- и прокси-война.

Такое мнение он высказал, выступая на I всероссийской научно-практической конференции "Современные медиа: возможности, вызовы, угрозы".

В Кремле призвали не «надевать розовые очки» насчет действий США