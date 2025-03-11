Песков рассказал, какую войну развязали против России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что против России развязана квази- и прокси-война.
Такое мнение он высказал, выступая на I всероссийской научно-практической конференции "Современные медиа: возможности, вызовы, угрозы".
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"Война идет. Квази-война против нашей страны. Прокси-война. Назовите как угодно, но она идет. Начиналось это как специальная военная операция, но превратилось в нечто большее, в нечто более судьбоносное для всего мира, но главное, для нас - для нашей страны", - заявил он.