Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не спешить «надевать розовые очки» в связи с отказом Вашингтона от поддержки Киева. Такое мнение представитель Кремля высказал, выступая на всероссийской научно-практической конференции «Современные медиа: возможности, вызовы, угрозы», пишет ТАСС.

По пресс-секретаря президента РФ, сейчас часто говорят о том, что американская сторона прекратит поставки оружия Украине, а спутниковый интернет Starlink будет отключен, поэтому у России «все получится».

«Не нужно сейчас спешить надевать розовые очки. Всегда нужно надеяться на лучшее, но все-таки быть готовыми к худшему. И мы всегда должны быть готовыми отстаивать наши интересы», - отметил Песков.

Напомним, что президент США Дональд Трамп принял решение полностью прекратить поставки оружия для Украины с 4 марта. Высокопоставленные источники в Белом доме заявляют, что военная помощь не будет возобновлена до тех пор, пока Украина не продемонстрирует свою готовность к мирным переговорам.