В Госдуме призвали ответить на атаки дронов «Орешником»

Глава комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Картаполов призвал нанести удар ракетами системы «Орешник» в ответ на массированную атаку украинскими беспилотниками по России. Об этом в своем Telegram-канале рассказал журналист Александр Юнашев.

Юнашев спросил у Картаполова, не стоит ли России использовать «Орешник» для ответной атаки.

«Решение за Верховным главнокомандующим, но, думаю, будет нелишним (запустить «Орешник»), лучше даже не один», — сказал парламентарий в ответ.

СК возбудил уголовное дело после атаки украинских беспилотников

Напомним, что минувшей ночью и этим утром украинские войска атаковали регионы России беспилотниками. В Минобороны РФ сообщали, что системы ПВО сбили 337 дронов противника. Из них 91 ликвидировали над Москвой и Подмосковьем. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.