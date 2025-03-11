Президента Южной Осетии Гаглоева выписали из больницы во Владикавказе

Из Республиканской клинической больницы во Владикавказе утром 11 марта выписали президента Южной Осетии Алана Гаглоева, который перенес гипертонический криз. В отделение кардиологии его доставили 6 марта.

© Российская Газета

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"Врачи отмечают, что его самочувствие стабильное. Алан Эдуардович получил всю необходимую специализированную медпомощь и продолжит восстановление под амбулаторным наблюдением", - отметил Меняйло.

Состояние президента Южной Осетии нормализовалось уже к 7 марта, после чего ему продолжили оказывать помощь. Гаглоев чувствовал себя хорошо, поэтому его решили выписать, он вернется к исполнению своих обязанностей и уже сегодня отбудет в Цхинвал.

Ранее сообщалось, что президент Южной Осетии Алан Гаглоев госпитализирован в больницу Владикавказа.