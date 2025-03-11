Контакты Москвы и Вашингтона на этот момент достаточно интенсивные, их уровень и формат зачастую согласовываются оперативно.
Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможность визита в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.
"Двусторонние контакты с США на нынешнем отрезке достаточно интенсивные, их уровень и форматы зачастую согласовываются в рабочем режиме весьма оперативно. Будем держать вас в курсе по мере развития событий", - сказала дипломат.
Названа дата поездки спецпосланника Трампа в Москву к Путину
Ранее Уиткофф сообщил, что рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве в четверг, 13 марта.