Контакты Москвы и Вашингтона на этот момент достаточно интенсивные, их уровень и формат зачастую согласовываются оперативно.

Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможность визита в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.

"Двусторонние контакты с США на нынешнем отрезке достаточно интенсивные, их уровень и форматы зачастую согласовываются в рабочем режиме весьма оперативно. Будем держать вас в курсе по мере развития событий", - сказала дипломат.

Названа дата поездки спецпосланника Трампа в Москву к Путину

Ранее Уиткофф сообщил, что рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве в четверг, 13 марта.