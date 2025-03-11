Захарова прокомментировала сообщения о визите Уиткоффа в Россию

Двусторонние контакты России и США достаточно интенсивные и ведется согласование в рабочем режиме. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала сообщения западных СМИ о возможном визите 13 марта в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

«Двусторонние контакты с США на нынешнем отрезке достаточно интенсивные. Их уровень и форматы зачастую согласовываются в рабочем режиме весьма оперативно», - пояснила Мария Захарова, пообещав держать в курсе событий.

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф уже посещал Москву в феврале и вернулся в Вашингтон вместе с американцем Марком Фогелем, осужденным в России за контрабанду и хранение наркотиков. После чего американская сторона отпустила обвиняемого в США в отмывании денег россиянина Александра Винника.

Названа дата поездки спецпосланника Трампа в Москву к Путину

СМИ писали, что Стив Уиткофф провел трехчасовую беседу с Владимиром Путиным и заявлял, что у него сложились «дружеские отношения» с президентом России. В Кремле эту информацию комментировать не стали.