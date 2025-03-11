Украинские войска атаковали Москву в день визита делегации генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что это не первый случай, когда Киев предпринимает попытку атаковать объекты в столице в день визита высокопоставленных лиц. При этом Захарова назвала ОБСЕ организацией, которую Запад «низвел до уровня говорильни», лишив возможности обеспечивать безопасность и сотрудничество в Европе.

«Уже не первый раз визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой ВСУшных дронов. Вот и сегодня ночью киевский режим направил беспилотники на столицу, когда её посещает Генсек ОБСЕ», - написала Захарова.

В Подмосковье из-за атаки БПЛА погиб человек

Напомним, что Вооруженные силы Украины минувшей ночью и этим утром предпринимают попытки атаковать Москву беспилотниками. Согласно последним данным, которые озвучил мэр Москвы Сергей Собянин, системы ПВО сбили 73 дрона. В Подмосковье есть жертвы — один человек погиб, еще трое пострадали.