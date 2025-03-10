Захарова ответила на заявление главы МИД Дании об отправке войск на Украину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление министра иностранных дел Дании Ларса Лекке Расмуссена о готовности отправить войска на Украину. Свое мнение по этому поводу она высказала у себя в Telegram-канале.

Ранее Расмуссен заявил о готовности Копенгагена направить свои войска на Украину с целью поддержания мира в случае необходимости.

«Дико извиняюсь: а Гренландию кто будет охранять? Наверное, понаехавшие в Данию беженцы с Украины?» — отреагировала на это Захарова.

Дания сделала заявление об отправке войск на Украину

Напомним, что президент США Дональда Трамп заявлял об «абсолютной необходимости» для Вашингтона владеть Гренландией. Американский глава даже пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова.