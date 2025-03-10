Депутат Госдумы Алексей Журавлев обратился к бойцам ВСУ, которые находятся в Курской области. Об этом сообщает NEWS.ru.

По словам депутата, бойцам ВСУ в Курской области лучше сдаться в плен. Как считает Журавлев, сейчас украинские силы в Курской области находятся в окружении, поэтому покинуть территорию российского региона они смогут только с большими потерями.

«Украинские войска на территории Курской области уже фактически окружены. Потому что все возможные автодороги, по которым осуществлялось снабжение этой группировки ВСУ, сейчас находятся под нашим огневым контролем. Теоретически выйти из котла они еще могут, но на практике понесут при этом такие потери, что лучше уж — и я им советую — сдаться», — заявил он.

При этом Журавлев также добавил, что власти Украины не потерпят отступления своих военных.

«Как прежде бывало в Артемовске и Авдеевке, командование ВСУ собиралось держать войска до последнего, не щадя их и не считая потерь», — добавил депутат.

Ранее депутат Журавлев назвал Владимира Зеленского «безвольной куклой».