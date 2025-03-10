Медведев прокомментировал недопуск Джорджеску к выборам

Медведев назвал недопуск Джорджеску к выборам похоронами демократии
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал недопуск Кэлину Джорджеску к выборам президента Румынии похоронами демократии.
Об этом он написал в соцсети X.
«В Румынии «глубинное государство» фактически похоронило демократию. Что людям делать с таким правительством?» — говорится в сообщении.
Медведев также с сарказмом отметил, что нынешнее правительство страны «лучше Николае Чаушеску».
Джорджеску заявил о намерении продолжать борьбу «до конца»
9 марта Центральное избирательное бюро отказало Кэлину Джорджеску в утверждении кандидатом в президенты Румынии.
Джорджеску заявил, что будет продолжать бороться «до конца».