Медведев прокомментировал недопуск Джорджеску к выборам

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал недопуск Кэлину Джорджеску к выборам президента Румынии похоронами демократии.

Об этом он написал в соцсети X.

«В Румынии «глубинное государство» фактически похоронило демократию. Что людям делать с таким правительством?» — говорится в сообщении.

Медведев также с сарказмом отметил, что нынешнее правительство страны «лучше Николае Чаушеску».

Джорджеску заявил о намерении продолжать борьбу «до конца»

9 марта Центральное избирательное бюро отказало Кэлину Джорджеску в утверждении кандидатом в президенты Румынии.

Джорджеску заявил, что будет продолжать бороться «до конца».