Небензя: РФ координируется с США по вопросу Сирии

Россия ведет координацию с США в связи с эскалацией в Сирии. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

У него спросили, координируется ли Россия с США по проблеме эскалации в Сирии.

«Да», — ответил Небензя.

Он добавил, что консультации были созваны по совместному запросу Москвы и Вашингтона и касаются ситуации в Латакии.

«Там много насилия, люди покидают свои дома», — указал Небензя.

Напомним, что 6 марта в провинциях Латакия, Тартус и Хомс начались столкновения между подчиняющимися новым властям Сирии Силами безопасности и сторонниками бывшего президента страны Башара Асада. По последним данным, с начала обострения ситуации погибло более 900 мирных жителей, большинство из которых принадлежали к алавитской общине.