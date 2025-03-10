Путин установил выплаты для ополченцев ЛНР и ДНР

Президент России Владимир Путин установил выплаты для ополченцев Донецкой и Луганской народных республик, получивших инвалидность в боях с украинскими формированиями с 2014 года.

Согласно указу главы государства, опубликованному на портале правовой информации, инвалиды 1-й группы получат более 6 млн рублей, 2-й группы – более 5,2 млн рублей, 3-й группы – более 4,4 млн рублей.

Ранее Путин отметил доблесть и отвагу ополченцев и добровольцев, которые с первых дней встали на защиту Донбасса от агрессии захвативших в Киеве власть неонацистов.