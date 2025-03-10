В СВР раскрыли, как Британия хочет сорвать планы Трампа

В Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что власти Британии считают свои «неотложным приоритетом» подрыв усилий президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным СВР, Лондон поставил перед британскими СМИ и «профильными» неправительственными организациями задачу «демонизировать» Трампа. Президента США хотят сделать в общественном сознании «человеком с плохим послужным списком в области миротворчества, уязвимым перед манипуляциями Кремля».

Ранее британская газета The Times рассказала, что Лондон готовит Украину к переговорам с США в Саудовской Аравии. Делегации Украины и США встретятся 11 марта в городе Джидда.

Сообщалось, что с американской стороны в переговорах примут участие госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник Стив Уиткофф. В таком же составе делегация США ранее провела переговоры с российской стороной.

По данным The Times, советник по национальной безопасности премьера Британии Джонатан Пауэлл на прошедших выходных побывал на Украине, чтобы «проинформировать» команду Владимира Зеленского и избежать повторения «катастрофического скандала в Овальном кабинете», когда Зеленский вступил в перепалку с президентом США Дональдом Трампом.

По данным газеты, Пауэлл рекомендовал украинским чиновникам показать, что Киев реагирует на запросы Вашингтона. Как отмечала The Times, британский премьер также пытается убедить Трампа возобновить обмен разведданными с Украиной после его внезапного прекращения на прошлой неделе.