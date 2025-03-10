В Кремле призвали ООН срочно обсудить насилие в Сирии

Проявления насилия в Сирии вызывает озабоченность в Москве, этот вопрос нужно срочно рассматривать, в том числе в Организации Объединенных Наций, чтобы нормализовать ситуацию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"В Сирии происходят проявления насилия, которые не могут не вызывать нашу озабоченность. Мы считаем, что срочно надо рассматривать этот вопрос, в том числе в ООН, чтобы как можно скорее эти проявления исключить", - сказал Песков на брифинге в понедельник.

Ранее в сирийских провинциях Латакия, Тартус и Хомс начались столкновения между силами переходного правительства страны со сторонниками экс-президента Башара Асада. Дамаск направил в прибрежные регионы подкрепления "для восстановления безопасности". Число погибших превысило тысячу.