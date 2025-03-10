В Кремле оценили восстановление отношений с США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможные телефонные контакты между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, а также отношения Москвы и Вашингтона.

«Контакты телефонные не столь частые, единожды был разговор (двух президентов, — «Газета.Ru»). Он был достаточно конструктивным, чтобы быть в диалоге и решать проблемы», — сказал Песков.

Он отметил, что стороны находятся в пути по реставрации отношений.