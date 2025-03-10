Путин обсудил с губернатором Пермского края развитие региона

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Темой беседы стала социально-экономическая ситуация в регионе с акцентом на сферы образования, здравоохранения, жилищного строительства и промышленного производства.

"Вот я смотрю, [у Пермского края] первое место по качеству школьного образования. Но все-таки свыше 25% школьников ходят во вторую смену", - обратил внимание глава государства.

Губернатор заверил, что понимание, как снижать число тех, кому приходится учиться во вторую смену, есть. По его словам, в ближайшие 5 лет планируется построить еще 30 новых школ.

"То есть над школами, над строительством школ, над капитальным ремонтом вы работаете?" - уточнил Путин. "Да", - поспешил заверить Махонин.

Другой проблемой, на которой сосредоточился президент, стало расселение ветхого жилого фонда.

"Еще, я смотрю, у вас третье место по темпам расселения аварийного жилья", - заметил он, подчеркнув, что такового еще очень много.

По словам Махонина, удалось расселить порядка 800 тыс. кв. м жилья. Работа идет с использованием новых механизмов, таких, как комплексное развитие территорий, когда людей расселяют за счет средств частных застройщиков. При этом губернатор отметил, что региональные власти рассчитывают и на помощь федерального правительства.

Путин похвалил руководство Пермского края за улучшение показателей обрабатывающей промышленности, назвав их хорошими и отметив удвоение объема валового регионального продукта с 2022 года. Обратил глава государства внимание и на состояние дорог, объектов дорожной инфраструктуры. Его привлек мост в городе Чусовой. "Красивый мост!" - прокомментировал Путин. Говоря о ситуации в здравоохранении, президент попросил обратить особое внимание на борьбу с ВИЧ.