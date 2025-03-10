В Кремле отреагировали на сообщения о переговорах РФ и США в Саудовской Аравии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию, что Москва и Вашингтон планируют провести новые переговоры в Саудовской Аравии на этой неделе. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее CNN со ссылкой на источник заявил, что представители Соединенных Штатов встретятся на этой неделе не только с делегацией Украины, но и с делегацией России.

«Нет, не могу. Это не так», — сказал Песков в ответ на просьбу подтвердить информацию CNN.

Напомним, что 12 февраля президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели длительный телефонный разговор. После этого взаимоотношения России и Соединенных Штатов активизировались. 18 февраля в Эр-Рияде встретились делегации Москвы и Вашингтона — представители двух стран обсудили двусторонние отношения и конфликт на Украине. 27 февраля дипломаты и эксперты от РФ и США провели встречу в Стамбуле.