Лавров: голос РФ на международной арене звучит громко

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уверен, что голос Москвы звучит в мире громко даже при нынешней информационной войне против России.

"Несмотря на развязанную коллективным Западом информационную войну, голос нашей страны на международной арене звучит громко", - сказал глава внешнеполитического ведомства в интервью журналу "Новые регионы России".

По мнению Лаврова, "в мире понимают, что фальсификация истории и подрыв духовно-нравственных ценностей ведут к деградации государственных устоев, утрате суверенитета". Министр указал, что "трагический пример подает Украина".