Лавров: голос РФ на международной арене звучит громко
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уверен, что голос Москвы звучит в мире громко даже при нынешней информационной войне против России.
"Несмотря на развязанную коллективным Западом информационную войну, голос нашей страны на международной арене звучит громко", - сказал глава внешнеполитического ведомства в интервью журналу "Новые регионы России".
По мнению Лаврова, "в мире понимают, что фальсификация истории и подрыв духовно-нравственных ценностей ведут к деградации государственных устоев, утрате суверенитета". Министр указал, что "трагический пример подает Украина".
"Нас поддерживают те, кто выступает против возрождения нацизма в любых формах и проявлениях. Подавляющее большинство государств - членов ООН ежегодно голосуют за российскую резолюцию Генеральной Ассамблеи о борьбе с героизацией этой человеконенавистнической идеологии", - подчеркнул руководитель МИД РФ.