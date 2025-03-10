Лавров: сосуществование РФ с Западом будет зависеть от его готовности признать ошибки

Сосуществование России со странами коллективного Запада будет зависеть от их поведения, готовности признать и исправить совершенные ошибки. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналу "Новые регионы России".

"Думаю, что главный урок состоит в следующем: в основных вопросах жизнедеятельности страны мы должны полагаться только на себя, а также на проверенных друзей, которые остались с нами в час испытаний, - отметил он. - Что же касается сосуществования с западными соседями, многое будет зависеть от их поведения, готовности признать и исправить совершенные ошибки, включая отказ от маниакального стремления нанести нашей стране стратегическое поражение".

Лавров отметил, что прошедшие три года стали своего рода "моментом истины". Министр подчеркнул, что после начала специальной военной операции по защите людей Донбасса и Новороссии коллективный Запад обнажил свое истинное лицо.

"Пресловутое верховенство права, да и элементарные правила приличия были отброшены. Как дым рассеялись так называемые европейские ценности - неприкосновенность собственности, презумпция невиновности, свобода слова и передвижения, доступ к информации и другие, - добавил он. - Те, кто привык всех учить жить, провозглашал себя демократами, поборниками прав человека, не моргнув глазом поддержали неонацистский режим в Киеве".

По его словам, весь мир увидел, что ультралиберальными правящими элитами Запада движут гегемонистские инстинкты.