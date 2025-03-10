МИД РФ дал рекомендации гражданам Британии при подаче заявок на российскую визу

Подданным Великобритании при подаче заявок на получение визы для въезда в Россию необходимо сообщать о себе только достоверные и полные сведения. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел России об отзыве аккредитации у ряда сотрудников британского посольства в Москве.

«Гражданам Великобритании настоятельно рекомендовано при подаче заявок на получение российской визы сообщать о себе только достоверную и полную информацию», — указано в сообщении ведомства.

В сентябре прошлого года ФСБ РФ обвинила в шпионаже шестерых дипломатов британского посольства в Москве, впоследствии у них была отобрана аккредитация.

10 марта стало известно, что сотрудники ФСБ выявили еще двух шпионов, работавших в посольстве Великобритании в Москве.

В этот же день в здание МИД РФ вызвали представителя посольства Великобритании, лишенного аккредитации за подозрения в шпионаже.