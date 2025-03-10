Дегтярев раскрыл одно из предсказаний Жириновского

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев рассказал, что основатель ЛДПР Владимир Жириновский предсказал ему работу на должности главы Минспорта. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

В беседе с журналистами Дегтярев отметил, что Жириновский славился своими прогнозами. Лидер ЛДПР предсказал ему высокий пост, когда Дегтярев еще был депутатом Госдумы.

«Поэтому все вполне логично. Жириновский всегда продвигал соратников по партии, называл их кандидатуры президенту», — сказал Дегтярев.

Напомним, что Дегтярев — член ЛДПР. В мае 2024 года он возглавил министерство спорта, а в декабре был избран президентом ОКР. До этого в течение трех лет он работал губернатором Хабаровского края.