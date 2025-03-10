Россия пообещала Британии «зеркальный» ответ в случае эскалации ситуации с дипломатами

В МИД России вызвали представителя британского посольства и выразили протест из-за ложных сведений, поданных сотрудниками дипмиссии при получении визы, Россия пообещала Британии «зеркальный» ответ в случае эскалации этой ситуации.

В ходе встречи британскому дипломату сообщили, что аккредитация сотрудников, уличенных в подаче ложных сведений, будет отозвана. Это решение, как подчеркнули в МИД России, связано с полученной информацией о принадлежности этих лиц к британским спецслужбам. Им предписано покинуть территорию России в течение двух недель в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, говорится на сайте МИД.

Российская сторона также напомнила, что не потерпит деятельности незаявленных сотрудников спецслужб на своей территории, и что вся политика в этой области будет направлена на защиту национальной безопасности. Гражданам Британии порекомендовали быть предельно честными и предоставлять полную информацию при подаче заявок на российские визы.

Кроме того, МИД России предупредил, что в случае эскалации со стороны Лондона будет дан «зеркальный» ответ. Российская сторона готова к решительным мерам, если ситуация обострится.

Ранее ФСБ России обнаружила двух британских шпионов Алкеша Одедру и Майкла Скиннера, работавших под прикрытием посольства в Москве.

До этого шесть сотрудников британского посольства, находившихся в России по линии директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, были лишены аккредитации из-за выявленных признаков разведывательной деятельности.

Депутат Госдумы Андрей Луговой призвал прекратить дипломатические отношения с Британией, назвав их «британскими подонками».